Righetti: Municipio Centro Est ritiene discriminatoria Giornata contro omofobia e transfobia

“Il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratú, la sua giunta e la maggioranza di centrodestra hanno formalmente e pubblicamente dichiarato di ritenere discriminatoria la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, così come tutte le Giornate mondiali contro i singoli odi e violenze istituite dalle Nazioni Unite, rifiutandosi di approvare una mozione volta a incentivare la promozione di eventi legati al 17 maggio”.

Lo ha dichiarato oggi Giorgio Righetti, consigliere nel Municipio I Centro-Est per la lista Genova Civica–Ariel Dello Strologo, primo firmatario della mozione sulle iniziative a sostegno della lotta alle discriminazioni di natura omotransfobica.

“Il testo della mozione, approvata in Commissione con la sola astensione di Lega e FDI dopo un lavoro comune – ha aggiunto Righetti – impegnava il presidente e la giunta municipale a intraprendere iniziative utili a far sì che la giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia del 17 maggio, avesse anche nel Municipio I Centro Est un’adeguata risonanza con il coinvolgimento delle associazioni e delle istituzioni cittadine.

Nonostante gli accordi presi, la maggioranza di centrodestra, nella seduta di consiglio municipale di ieri ha rinnegato il lavoro congiunto fatto in commissione, cercando di imporre un’ulteriore impegnativa generica per tutte le forme di odio e discriminazione, facendo perdere il senso specifico del testo.

La giustificazione adottata dalla maggioranza, ossia che la Giornata contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia sarebbe una celebrazione discriminatoria verso le altre lotte contro una specifica forma di odio e di violenza, renderebbe dunque anche la Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre discriminatoria e pertanto da non celebrare”.

Durante la discussione nel consiglio municipale genovese di ieri sono intervenuti tutti i capigruppo di minoranza.

Alberto Cattaneo, capogruppo del Partito Democratico ha fatto notare che “la maggioranza, come ribattuto in sede di consiglio alla loro richiesta di emendamento, non ha voluto prendere l’impegno di presentare una mozione generica da portare in commissione nelle prossime settimane. Ne avevano facoltà, ma evidentemente l’unico obiettivo era affossare questo testo. Un metodo gattopardiano che si può sintetizzare nella celebre frase di Tomasi di Lampedusa: ‘Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima’. La maggioranza se ne assume la responsabilità nei confronti della comunità cittadina e quella LGBTQIA+ in particolare”.

Stefano Giordano, Movimento 5 Stelle, ha spiegato che “l’importanza di istituire e partecipare alle giornate internazionali contro i singoli odi, in quanto è nella specificità che si tutela il singolo. Proporre, come fa la maggioranza, un testo riferito genericamente a tutte le discriminazioni, è un goffo tentativo di non riconoscere la specificità del tema trattato”.

“Se c’è stata una convergenza in commissione su questo testo, è incredibile che oggi si chieda alla minoranza di ritirarlo o di modificarlo con formule vuote e senza sostanza. Ogni forma di odio deve essere contrastata e condannata, e questo percorso passa anche dal riconoscere l’importanza della Giornata del 17 maggio” ha sottolineato Francesca Coppola, Lista Rosso Verde.