Allarme armi e droga: arrestati un 18enne e due 20enni genovesi. Quattro denunciati

I carabinieri del Comando provinciale di Genova oggi hanno riferito di avere arrestato tre giovani genovesi per armi e droga.

Si tratta di due 20enni genovesi, con pregiudizi di polizia, per detenzione abusiva di armi comuni da sparo e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. Nel corso di una perquisizione domiciliare in Centro città, gli investigatori hanno trovato oltre 50 grammi di cocaina e quasi un etto di sostanza da taglio e la somma di 1.000 euro (presumibile provento dell’attività di spaccio), nonché una pistola semiautomatica risultata oggetto di furto, due rivolver e 14 pallottole.

Di un 18enne genovese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Fermato per un controllo identificativo in via Vesuvio, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Perquisita l’abitazione, i militari hanno trovato ulteriori 50 grammi di droga già suddivisa in dosi pronti per la vendita, due grammi di cocaina, la somma di oltre 200 euro e un bilancino di precisione.

Nella medesima operazione a vasto raggio sono state denunciate quattro persone.

Due persone per porto abusivo di armi. In particolare un 20enne studente genovese, gravato da pregiudizi di polizia, che controllato in piazza Gaggero è stato trovato in possesso di un dispositivo Taser perfettamente funzionante, e un 30 enne italiano con pregiudizi di polizia, controllato all’interno della stazione ferroviaria di Sestri Levante, trovato in possesso di un machete.

Un 50enne genovese, per minaccia aggravata e possesso di armi od oggetti atti a offendere. In via Vezzani, per motivi di viabilità, con un coltello ha minacciato un 45enne. Il coltello è stati recuperato e sequestrato.

Un 30enne genovese con pregiudizi di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel corso di perquisizioni nella sua abitazione in Centro città, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina e quasi 4.000 euro in contanti.