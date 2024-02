Ricchi e famosi, ma non felici insieme. I Ferragnez si sono lasciati

Ricchi e famosi, ma non felici insieme. Sarebbe finita tra Chiara Ferragni e il rapper Fedez. A confermarlo è il sito Dagospia, secondo cui il cantante domenica sera scorsa ha lasciato la loro casa di lusso di Milano.

La notizia oggi è stata ripresa da gran parte dei quotidiani nazionali.

Secondo il Corriere della sera, si è consumato un lungo addio, cominciato a sbocciare durante il Festival di Sanremo 2023, dove si erano affacciate le prime crepe in un’unione che era diventata mediatica all’eccesso.

A determinare la fine del matrimonio in un momento già molto complesso dal punto di vista giudiziario per l’influencer, accusata di truffa aggravata, sarebbero stati gli ultimi comportamenti del rapper che avrebbero peggiorato la situazione.

“Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato” si legge su Dagospia che ha lanciato la notizia.

E quindi alcuni “rumours” della coppia: “Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”.

Fedez avrebbe organizzato anche un viaggio a Miami con la sua assistente e ,una volta tornato in Italia, avrebbe deciso di lasciare la casa in cui viveva con Chiara Ferragni.

L’influencer, d’altronde, sembra “confermare” l’addio a Fedez: la foto da sola con il figlio dice tutto.

Al momento, da parte dei diretti interessati non è arrivato nessun commento, se non alcune fotografie che, appunto, riflettono l’attuale situazione famigliare.

È delle scorse ore la “sparizione” di Fedez dal profilo social network di Chiara Ferragni, che ha anche deciso di mostrare la mano sinistra senza fede nuziale.

Così come è recente la gita fuori porta dell’imprenditrice con mamma, sorelle e figli, ma senza il marito, impegnato nello stesso giorno per la festa di compleanno del padre Franco.

Da quando è scoppiato lo scandalo dei pandori Balocco e dell’indagine della Procura di Milano con l’accusa di truffa aggravata, Chiara Ferragni non ha voluto mai più nominare il marito, che invece ha più volte difeso la moglie in diversi contesti attaccando i giornalisti.