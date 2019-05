Riaperto il ponte di via Giotto da via Chiaravagna

Dopo che ieri è stata effettuata, sul ponte di via Giotto a Sestri Ponente, la prova di carico con i mezzi che hanno testato l’asfalto, è arrivato il via libera definitivo con gli operai che hanno rimosso cartelli e transenne, questa mattina il ponte è stato riaperto per chi proviene da via Chiaravagna.

Nel tratto compreso tra via Chiaravagna e via Borzoli, il tratto è chiuso per ultimare i lavori di asfaltatura e segnaletica. Da domani verrà ripristinata totalmente la viabilità.

Così questa mattina con la riapertura del ponte ed il passaggio dei mezzi sul ponte, arriva una vera boccata d’ossigeno per i residenti e i commercianti di Sestri Ponente.

I lavori di messa in sicurezza del torrente Chiaravagna che prevedeva anche la costruzione di un ponte di 18 metri, erano iniziati nel febbraio del 2017 e si sarebbero dovuti concludere nel giugno del 2018. Poi c’erano stati tutti una serie di ritardi e le tragiche vicende del ponte Morandi.

Dopo mille proteste da parte dei residenti, cambi di marcia delle strade e della zona e quant’altro ed un tormentato lavoro di oltre due anni per un costo di 1,3 milioni di euro è stato riaperto il ponte.