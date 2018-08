Riaperta via Siffredi, demolita rampa di accesso autostrada

Si sono svolte le operazioni di demolizione della rampa soprastante via Siffredi a Cornigliano. L’intervento, nell’ambito dei lavori propedeutici alla realizzazione dei nuovi svincoli autostradali di collegamento tra l’uscita di Genova Aeroporto e la strada comunale Guido Rossa, è stato molto articolato e ha reso necessaria una vera e propria rivoluzione della mobilità cittadina dalle ore 20 di giovedì 2 agosto alle ore 6 di venerdì 3 agosto.

La chiusura di via Siffredi aveva reso necessaria infatti la deviazione – nelle ore notturne – del traffico privato e il cambiamento dei tragitti del servizio di trasporto pubblico che comunque è stato garantito, così come è stato garantito il transito dei veicoli di pronto intervento, grazie alla disponibilità di Ilva, che ha permesso di utilizzare la cosiddetta “Strada del Papa” interna allo stabilimento.

“Si trattava di un cantiere molto impattante, ma ha funzionato tutto alla perfezione – dichiara soddisfatto il vicesindaco assessore alla mobilità Stefano Balleari – Alle 6 di questa mattina le campate del ponte non c’erano più e siamo stati in grado di riaprire via Siffredi alla circolazione veicolare senza disagi per i cittadini. Tutti i soggetti coinvolti in questa operazione hanno lavorato in maniera eccellente. Ringrazio i miei uffici per il coordinamento prezioso, la Polizia Locale per il controllo e l’assistenza puntuale, l’Amt che ha organizzato un ottimo servizio, l’Ilva che ha dato la propria disponibilità, il Municipio Ponente, tutte le forza dell’ordine coordinate dal Prefetto, Autostrade e, naturalmente, l’azienda che ha eseguito i lavori”.