Rifiuti pericolosi abbandonati tra i cassonetti di via Chiaravagna a Sestri Ponente

Purtroppo constatiamo altra situazione di degrado, questa volta a Sestri Pontente, in via Chiaravagna, nei pressi di cassonetti dell’Amiu per abbandono di rifiuti, questa volta anche pericolosi.

Oltre ad un televisore e alcuni pannelli di legno, ci sono due contenitori con la scritta acido cloridrico, posti tra due cassonetti per la raccolta della carta.

Sia che contengano acido, olio esausto o quant’altro, sono inquinanti e devono essere portati nelle isole ecologiche e non abbandonati per strada e questo in base alle norme basilari di civiltà.

I due barilotti sono stati notati ieri e questa mattina erano ancora presenti.

Proprio questa mattina gli assessori all’Ambiente Matteo Campora e alla Sicurezza Stefano Garassino, hanno annunciato un’inasprimento dlele sanzioni pecuniarie in caso di abbandono dei rifiuti. (Foto Marco Marchelli per LN).