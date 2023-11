L’ascesa di Mateo Retegui ha dell’incredibile. Da attaccante sconosciuto al grande pubblico, si è rapidamente fatto largo prima in nazionale e ora con il Genoa di Alberto Gilardino. Conosciamo più da vicino questo promettente giocatore italoargentino.

Chi è Mateo Retegui

Mateo Retegui è nato il 29 aprile 1999 a San Fernando, in provincia di Buenos Aires in Argentina. Il nonno materno emigrò nel Sudamerica da Canicattì, in Sicilia. Anche i nonni paterni avevano origini italiane, precisamente di Genova.

È figlio dell’ex giocatore di hockey Carlos Retegui, detto ”El Chapa”, che ha rappresentato l’Argentina in qualità sia di giocatore che di allenatore in vari Giochi Olimpici e Panamericani. L’hockey è la specialità di famiglia, a cui gioca anche la sorella Micaela.

Club Atlético Tigre

L’attaccante ventiquattrenne ha segnato 23 gol in 42 presenze totali per il Club Atlético Tigre la scorsa stagione, confermando il trend positivo iniziato nelle stagioni ancora precedenti al Club Atlético Boca Juniors, noto come Boca Juniors, una società polisportiva argentina di Buenos Aires nel 2018-2019, nel Club Estudiantes de La Plata, una società sportiva di La Plata, in provincia di Buenos Aires, nel 2019-2020 e nel Club Atlético Talleres, una società calcistica argentina con sede nella città argentina di Córdoba, nel 2020-2021.

Nazionale italiana

Il ventiquattrenne italoargentino si è imposto all’attenzione internazionale il 23 marzo a Napoli, quando ha debuttato con l’Italia contro la nazionale inglese. Retegui, nato in Argentina ma naturalizzato italiano, ha scelto di giocare nella nazionale italiana anziché nell’Argentina, suo luogo di nascita. Vi chiederete come mai Retegui, nato in Argentina, sia stato convocato dalla nazionale italiana? Dunque, come accennato, Retegui è in possesso della cittadinanza italiana per discendenza. Come abbiamo visto, il nonno materno Angelo Dimarco era originario di Canicattì, in provincia di Agrigento.

Il giovane Mateo Retegui è riuscito con destrezza a mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori il 23 marzo e ha infilato un ottimo pallone al di là del portiere Jordan Pickford. Il bomber ha poi segnato un altro gol qualche giorno dopo, il 26 marzo, in occasione della vittoria dell’Italia per 2-0 a Malta. Mateo Retegui potrebbe risolvere l’annoso “problema attacco” evidenziato in precedenza dal c.t. azzurro Roberto Mancini e ora da Luciano Spalletti.

Il passaggio al Genoa

Il 26 luglio scorso Mateo Retegui è passato a titolo definitivo al Genoa, neopromosso in Serie A TIM. Esordisce con i rossoblù l’11 agosto nella partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Modena, in cui segna dopo appena 30 secondi dal fischio d’inizio e contribuisce alla vittoria per 4-3 della sua squadra. Il 27 agosto nella partita contro la Lazio, il Genoa conquista la vittoria grazie alla prima marcatura di Retegui in Serie A TIM. È possibile scommettere sulle competizioni calcistiche e beneficiare delle migliori quote partite Serie A sulle piattaforme di betting digitali. Proprio così, per scommettere sulle partite di Serie A TIM, Serie B e Serie C e sui campionati internazionali non occorre necessariamente recarsi nelle tradizionali ricevitorie. I portali digitali permettono di scommettere sulle partite di calcio e un ampio ventaglio di discipline sportive, tra cui tennis, basket, pallavolo, hockey su ghiaccio, rugby, baseball, automobilismo e motociclismo. Talvolta sulle piattaforme digitali gli utenti possono scegliere tra diverse opzioni di scommessa. Per esempio, nelle partite di calcio gli scommettitori possono scommettere non solo sui risultati finali ma anche sul numero di reti, di calci d’angolo e di cartellini gialli.

Caratteristiche tecniche di Mateo Retegui

Rapido, agile ed estremamente forte nel colpo di testa, Mateo Retegui è un attaccante che interpreta il ruolo in modo moderno e innovativo. È noto per la sua incredibile abilità nel dribbling, la velocità e il preciso controllo di palla. Sfrutta la sua agilità per sostenere il gioco in modo efficace e coinvolgere i compagni. Mateo Retegui ha dimostrato non solo la capacità di fare gol sia di testa che di destro, ma anche di trovare i compagni con passaggi funamboleschi per creare occasioni da gol.

Proprio come la sua velocità, l’agilità di Mateo Retegui si manifesta al meglio quando si trova a correre attraverso un labirinto di difensori pronti a intervenire. Il suo eccezionale controllo del pallone gli permette di girare la vita con movimenti rapidissimi per ingannare gli avversari che cercano di sottrargli la palla. Forse più di ogni altra delle sue innumerevoli qualità, Mateo Retegui è unico per il suo mix di intelligenza e perspicacia sia come creatore che come realizzatore di reti.

Inoltre, la maggior parte degli attaccanti argentini ha la tendenza a finire a terra subendo anche il più leggero fallo da un avversario. Retegui è quanto di più lontano ci possa essere da questo stereotipo, considerando la sua statura imponente e la sua fisicità prestante.