Restyling della strada, tra via Repellini e la Cervara, verso Portofino

Nel tratto di strada Sp 227 tra via Repellini e la Cervara sarà ripristinato e rinforzato “il piede” con palificazioni. I lavori per la difesa a mare della strada che collega Santa Margherita Ligure a Portofino inizieranno lunedì 15 febbraio 2021. Sono già stati effettuati alcuni lavori propedeutici. Dettaglio per strada

Questo è un intervento di prevenzione rischi idrogeologici, è realizzato con fondi della Protezione Civile del valore di circa 1,5 milioni di euro. La previsione della durata dei lavori è legata alle condizioni meteo marine trattandosi di un intervento sul mare. Le operazioni saranno effettuate a sbalzo dalla strada grazie a un apposito mezzo; il cantiere occuperà circa 30 metri di carreggiata lato mare e si sposterà man mano da Santa Margherita Ligure verso Portofino.

La realizzazione del piede di rinforzo, in questo primo lotto, parte dalle spiagge di fronte a via Repellini e arriva alla spiaggia “del pino” prima di Capo Nord. Il traffico nel tratto sarà deviato sulla corsia a monte e regolato da impianto semaforico. Anche i pedoni saranno deviati lato monte in un percorso protetto. A marzo ci sarà un aggiornamento sullo stato dei lavori per verificare la realizzazione e coordinare le sospensioni in vista della stagione turistica.

«Le onde che frangono sul muraglione a protezione della strada generano pericolosi effetti erosivi e fornelli – spiegano Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure e il Vicesindaco Cozzio con delega alla protezione Civile – che possono portare a indebolimenti progressivi, come purtroppo dimostrato anche dalla mareggiata del 2018.

Per aumentare la resilienza del territorio e conservare una delle vie più conosciute nel mondo, è necessario prevedere opere di protezione della strada che, grazie al lavoro di squadra con Regione Liguria, in particolare con il Presidente Toti e l’assessore Giampedrone, con Città Metropolitana e con il Comune di Portofino, unitamente a tutti i soggetti coinvolti in questo progetto, Area Marina Protetta di Portofino, Ente Parco di Portofino, Sovrintendenza ligure, ci accingiamo a far partire. Si tratta di un intervento impegnativo da realizzare dal punto di vista tecnico per quanto semplice nella sua forma trattandosi di un ripristino». ABov