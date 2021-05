Restrizioni Covid, ministro Garavaglia a Genova: via il coprifuoco dal 2 giugno

“Il coprifuoco ha di fatto i giorni contati. Noi ci auguriamo che velocemente venga ridimensionato e che quindi si possa dare il messaggio che dai primi di giugno, mi verrebbe da dire per il 2 giugno che e’ la festa della Repubblica, non ci sia piu’, in modo che sia piu’ semplice vendere il prodotto turismo nel mondo”.

Lo ha dichiarato ieri pomeriggio il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (Lega) dopo un incontro a Genova con il governatore ligure Giovanni Toti, il deputato genovese Edoardo Rixi e i rappresentanti del settore.

“Condividiamo – ha aggiunto Garavaglia – il fatto che il messaggio, soprattutto per i turisti stranieri, non solo per gli italiani, che ci sia il coprifuoco, non puo’ funzionare. Il coprifuoco va bene per un turismo d’emergenza, non per un turismo sereno con l’Italia in area di criticità gialla”.