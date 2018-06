R”estate” con la Tosse! In città e al mare

Anche in estate il Teatro della Tosse rallegra le nostre ferie sia in città che al mare, allestendo spettacoli in borghi, piazze, ville.

Si riparte da Genova il 4 luglio con il festival La Tosse d’estate – Raddoppia: 8 spettacoli in due luoghi della città molto diversi tra loro: Villa Duchessa di Galliera a Voltri e l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati nel centro storico genovese, proponendo, sia in città che altrove, luoghi particolari come parte integrante degli spettacoli che accolgono.

Il festival è in continuità con le cinque edizioni de “La Tosse d’estate fa centro”, che dal 2013 al 2017 hanno portato ai Giardini Luzzati oltre 13.000 spettatori, in un periodo assai delicato per il centro storico.

Per la prima volta a Voltri, nel ponente cittadino, nel bellissimo e poco conosciuto parco di Villa Duchessa di Galliera, verranno presentati sei spettacoli, preceduti, il 6 e 7 luglio, da visite guidate nel parco, che ospita anche recinti di caprioli e caprette, per la gioia dei bimbi, e, sulla sommità, un delizioso santuarietto, pare assai miracoloso per favorire le nascite.

La Tosse d’Estate – raddoppia è stato selezionato tra i progetti vincitori di Call for ideas bando lanciato dal Comune di Genova con la collaborazione di Palazzo Ducale e Porto antico S.p.A. per valutare progetti per festival e rassegne nel territorio genovese durante l’anno 2018.

L’edizione di quest’anno è in collaborazione con L’Associazione Cargo, che da anni gestisce il Teatro Cargo di Voltri e il Teatro di Villa Galliera, Associazione il Ce.Sto e con APS Sistema Paesaggio.

La rassegna è patrocinata da Municipio VII ponente – Genova

ll Teatro della Tosse è stato selezionato dalla Compagnia di San Paolo quale realtà d’eccellenza nel panorama dello spettacolo dal vivo.

Di seguito il programma degli spettacoli.

Elisa Prato

GENOVA

Le nove Lune (4/7 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera). Testo di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, regia Emanuele Conte.

Ali Babà (8 luglio h.19.00 – Parco Villa Duchessa di Galliera) spettacolo di burattini di Luzzati & Cereseto; (EVENTO A ENTRATA LIBERA)

La Strega (10 luglio h 21.15 – Giardini Luzzati Area Archeologica) testo e regia di Laura Sicignano con Fiammetta Bellone;

Amletto (11 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera) testo e regia Emanuele Conte con Enrico Campanati;

La Duchessa di Galliera (12 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa di Galliera) testo e regia di Laura Sicignano;

Moi (13 luglio h 21.15 – Parco Villa Duchessa d Galliera) con Lisa Galantini, testo di Chiara Pasetti, regia di Alberto Giusta;

Pezzo orbitale (14/15 luglio h 21.15 – Giardini Luzzati Area Archeologica) coreografia di Michela Lucenti con i danzatori di Balletto Civile.

Il Flauto magico (15 luglio h 19.00 – Parco Villa Duchessa d Galliera ) con i burattini di Luzzati e Cereseto. (EVENTO A ENTRATA LIBERA)

ALBISSOLA MARINA

Il Pifferaio di Hamelin (3 luglio Albissola Marina) interpretato da Alessandro Damerini,

BORDIGHERA

Bordighera Estate 2018:

La Favola del Flauto magico (22 luglio),

Escargot (30 luglio),

Pollicino (6 agosto)

VARIGOTTI

Il Flauto magico (18 agosto).

NOLI

Dal 12 al 15 luglio. Nolimusicafestival

APRICALE

Dal 5 al 15 agosto. Un milione di scatole cinesi di Amedeo Romeo ed Emanuele Conte, regia Emanuele Conte.