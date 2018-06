Antonio Cabrini ospite della mostra di maglie originali 1982

Sarà Antonio Cabrini il primo ospite della mostra di maglie originali indossate dai campioni durante i mondiali di calcio in programma fino al 31 luglio al Castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure.

Cabrini, ex difensore della Juventus e della nazionale di calcio, campione del mondo a Spagna 82, parlerà di mondiali ma non solo, sulla terrazza del Castello sammargheritese (in caso di maltempo la conferenza si terrà al Mediterraneo Emotional Hotel & Spa di via della Vittoria.

Sarà l’occasione per inaugurare ufficialmente la mostra di maglie e cimeli del mondiale messi a disposizione – grazie alla disponibilità della società Milano Centro – dal collezionista Federico Enrichetti, fornitore ufficiale del Museo di San Siro e del Museo Casa Milan, espositore alla Triennale di Venezia.

Appuntamento alle ore 18:00, ingresso libero. Durante tutto il periodo dell’evento Notti Magiche ci sarà la possibilità di raccogliere fondi per progetti di beneficenza. Notti Magiche è un’iniziativa , Ascom “Santa Margherita Ligure e Portofino” e C.I.V. “Costa dei Delfini” con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Margherita Ligure

Sulla pagina Facebook Notti Magiche sono indicati i locali cittadini che propongono offerte a tema mondiali e le nazionali da loro “adottate”.