Residenti Centro storico genovese: assembramenti per mangiare un panino

“Le piazzette deputate al fracasso notturno della movida del centro storico genovese oggi sono posti di fortuna per consumare un panino in piedi o se si trova posto seduti.

Dunque non si può stare seduti nei bar o ristoranti ma ci si arrangia in piazzette che è noto purtroppo nel centro storico non brillano per pulizia e igiene.

Questo è il risultato del mantenere i locali solo in modalità asporto in area arancione, che non risolve il problema degli assembramenti e continua a mettere sempre di più in ginocchio i bar e i ristoranti”.

Lo ha segnalato Claudio Garau, che fa parte di uno dei comitati di residenti di Sarzano.

“Oramai da tempo – ha aggiunto – si è capito che le chiusure e le restrizioni imposte da Roma non sono il percorso giusto per combattere il Covid-19, ma anche con questo Governo in tal senso non è cambiato nulla per aiutare chi ha investito per osservare le regole anti contagio e ha subìto danni economici.

Così si rischia di intraprendere una strada senza ritorno per le attività sul territorio”.