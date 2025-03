Regione, ok a Odg di Foscolo: mantenere corso laurea Fisioterapia a Pietra Ligure

“L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, a mia prima firma, che impegna la giunta a mettere in atto le più idonee iniziative per il mantenimento del corso di laurea in Fisioterapia presso il Polo universitario di Pietra Ligure (ospedale Santa Corona-Asl 2).

Il corso di laurea è attivo dal 1979 in conformità con gli accordi intrapresi fra Università degli Studi di Genova e Asl 2 e i docenti svolgono l’attività in diverse discipline, comuni anche al corso di Infermieristica e al corso di Scienze Motorie, Sport e Salute con sede presso il Campus universitario di Savona.

Pertanto, appare evidente che non c’è un effettivo e valente risparmio economico se si dovesse chiudere il corso di Fisioterapia. In tal senso, le spese per le docenze, che si aggirano intorno ai 10mila euro annui, sono estremamente contenute dato che oltre la metà degli insegnanti sono dipendenti dell’Asl 2, che ne sostiene i costi.

Inoltre, ricordo che uno dei principali punti di forza del Polo universitario di Pietra Ligure è la possibilità di effettuare i tirocini presso l’ospedale Santa Corona, sede di DEA di secondo livello e Trauma center di primaria importanza, nonché uno dei Poli riabilitativi più complessi, completi e di maggiore esperienza in Italia”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.