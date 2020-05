Regione Liguria: non solo in moto in due, in auto in 4 anche se non conviventi

Non solo in camera d’albergo e in due in moto anche se non conviventi, come annunciato ieri sera dal governatore Giovanni Toti.

Regione Liguria stamane ha aggiornato le risposte alle “Faq” ossia alle domande frequenti sul sito web anche per quanto riguarda gli spostamenti in auto, che da oggi si possono fare fino a 4 persone (conducente incluso) anche se non conviventi.

Ecco il testo integrale delle nuove disposizioni.

“In una struttura ricettiva, quali regole bisogna seguire per i soggiorni in camere con due o più posti letto?

R: Quando i clienti richiedono una camera con due o più posti letto, dichiarano di stabilire il medesimo domicilio per la durata del soggiorno e, pertanto, sono considerati equiparati a conviventi.

2. E’ possibile che due persone anche non conviventi viaggino insieme su un motoveicolo?

R: Sì, a condizione che utilizzino la mascherina chirurgica o altro dispositivo equivalente (es. casco integrale con visiera abbassata).

3. Si possono utilizzare autoveicoli tra persone non conviventi?

R: In autovetture private è possibile la presenza, oltre al guidatore, di 2 passeggeri per ogni fila posteriore e di 1 passeggero nel posto anteriore purché tutti i passeggeri ed il guidatore indossino la mascherina chirurgica. Nessun limite da applicare se i mezzi sono utilizzati da persone conviventi”.

