Regionali, Rixi ricandida Toti: ha governato bene. A Pontida una dozzina di pullman liguri

“Un governatore che ha governato bene si conferma, crediamo che fare il governatore della Liguria sia un incarico importante, dalla tragedia del Ponte Morandi ai problemi nell’assetto idrogeologico una serie di operazioni va conclusa, quindi crediamo nella continuità”.

Lo ha dichiarato oggi il deputato e segretario della Lega Liguria Edoardo Rixi, fedelissimo di Matteo Salvini, a margine della presentazione della nuova legge elettorale regionale.

Il numero uno leghista ha quindi ribadito il sostegno del Carroccio per la riconferma del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Sicuramente – ha sottolineato Rixi – Giovanni sarà il candidato della coalizione che vedrà protagonista la Lega dalla prossima primavera. Domani a Milano gli amministratori della Lega si riuniranno prima del tradizionale appuntamento di Pontida, previsto per domenica, per costruire un’alleanza molto forte per tornare a vincere in Liguria”.

Al momento, risulta circa una dozzina di pullman in partenza dalla Liguria per il “Sacro Prato” di Pontida, dove domenica parlerà il segretario federale Matteo Salvini. Mentre altre centinaia di leghisti lenovesi e liguri arriveranno nel paesino bergamasco già domani pomeriggio.