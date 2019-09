Traversi (M5S) unico ligure nel Conte bis: sottosegretario Infrastrutture e Trasporti

“Da Palazzo Chigi arrivano ottime notizie per la Liguria. Il nostro portavoce alla Camera dei deputati Roberto Traversi sarà sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

A Traversi, unico ligure della squadra del secondo Governo Conte, auguriamo buon lavoro”.

Lo hanno annunciato oggi i consiglieri del Gruppo 5 Stelle in Regione Liguria.

“Ricoprire il ruolo di sottosegretario al MIT – ha dichiarato l’onorevole pentastellato – è un onore. La lista composta in questi giorni è il risultato di un grande lavoro di squadra e ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Lavorerò per tutti nell’interesse di tutti”.

Il neo sottosegretario (architetto e giornalista) è nato a Milano, ha 49 anni, è ligure d’adozione e ha frequentato l’Università di Genova.

Già candidato a Chiavari, l’anno scorso è stato eletto nel collegio uninominale 3 di Sestri Ponente.

Sarà l’unico a rappresentare al Governo la nostra regione. Infatti, gli onorevoli Raffaella Paita (Pd) e Luca Pastorino (Leu) non sono entrati a far parte del Conte bis, come in un primo tempo si vociferava a Roma.