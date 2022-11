La sfida del Genoa contro la Reggina torna a distanza di oltre 13 anni dall’ultimo incrocio: era il 5 aprile 2009, era il campionato di serie A e la squadra ligure si impose per 0-1 con la rete di Thiago Motta.

Sono in totale 15 i precedenti in terra calabrese tra amaranto e rossoblù, la Reggina si è imposta sette volte, di cui 6 in B e una in serie A. Per il Genoa solo due successi, il 15 ottobre 1972, 0-1 nel campionato di B, e poi la sopracitata vittoria del 2009.-

Il risultato più frequente del match è lo 0-0, “uscito” cinque volte, il 2-0 è invece il punteggio più frequente relativamente alle vittoria della Reggina (quattro volte).

Solo cinque i gol segnati dal Genoa a Reggio-

Ecco tutti i precedenti in terra calabrese:

17 aprile 1966 – Reggina-Genoa 2-0

19 marzo 1967 – Reggina-Genoa 0-0

8 ottobre 1967 – Reggina-Genoa 2-0

29 dicembre 1968 – Reggina-Genoa 0-0

12 aprile 1970 – Reggina-Genoa 1-0

5 dicembre 1971 – Reggina-Genoa 1-0

15 ottobre 1972 – Reggina-Genoa 0-1

5 febbraio 1989 – Reggina-Genoa 0-0

28 gennaio 1996 – Reggina-Genoa 2-1

20 ottobre 1996 – Reggina-Genoa 0-0

10 maggio 1998 – Reggina-Genoa 2-0

23 maggio 1999 – Reggina-Genoa 0-0

2 giugno 2002 – Reggina-Genoa 2-2

11 novembre 2007 – Reggina-Genoa 2-0 (serie A)

5 aprile 2009 – Reggina-Genoa 0-1 (serie A)