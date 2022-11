Esplosione a Molini di Triora, uno dei ragazzi è deceduto

L’esplosione era avvenuta in un appartamento a Molini di Triora il 31 ottobre

Purtroppo uno dei cinque ragazzi rimasti gravemente ustionati nell’esplosione avvenuta lo scorso 31 ottobre in un appartamento a Molini di Triora e ricoverato presso il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell’Ospedale Villa Scassi, è deceduto.

Questo “nonostante l’impegno e l’abnegazione profusa dall’equipe impegnata 24h, per le gravi complicanze dovute all’estensione delle ustioni, oltre il 60% della superficie.”

Lo si legge in una nota ospedaliera che predica “Asl3 e tutto lo staff medico e infermieristico si stringe alle famiglie in questo tragico momento. Si ricorda che dei cinque pazienti ricoverati tre sono stati estubati e respirano autonomamente e uno risulta stazionario in sala di rianimo. Permane per tutti la prognosi riservata.”

