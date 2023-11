Regali sospesi oggi a Genova presso l’Istituto G. Gaslini

Per Natale 2023 la speciale consegna da parte di Unicef e Clementoni

Oggi a Genova presso l’Istituto G. Gaslini si è tenuta la speciale consegna dei Regali sospesi UNICEF realizzati da Clementoni, alla presenza, di Mattia Villardita “Spiderman”, Cavaliere della Repubblica. La delegazione era composta da Pierpaolo Clementoni, Direttore Ricerca Avanzata Clementoni e dal Presidente del Comitato UNICEF Liguria Franco Cirio.

I Regali sospesi sono “speciali cofanetti regalo” creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merioone, dedicati al tema dei diritti dell’infanzia. Ogni cofanetto, realizzato con materiali di riciclo, contiene: pennarelli, un activity book, un puzzle e un gioco memo, e consentirà ai bambini ospiti presso le strutture ospedaliere di trascorrere dei momenti di gioco, svago e socializzazione e allo stesso tempo garantirà a tanti bambini in difficoltà nel mondo di accedere a un’istruzione di qualità.

Mattia Villardita “Spiderman” insieme ai rappresentanti dell’UNICEF e di Clementoni ha consegnato i Regali sospesi ai bambini ospiti dell’Istituto G. Gaslini di Genova.

Quella di Genova è la prima delle quattro consegne speciali dei Regali sospesi UNICEF targati Clementoni. Ne seguiranno altre a Roma, Ancona e Firenze.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF, ideata dai giovani volontari YOUNICEF, a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “Regalo sospeso” realizzato da Clementoni effettuando una donazione presso i Comitato locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei paesi in via di sviluppo. I Regali sospesi saranno consegnati dai volontari del gruppo YOUNICEF a 2.500 bambini ospiti di strutture ospedaliere e case famiglia in Italia.

CLEMENTONI

Nel 2023 festeggia un compleanno importante, sono infatti passati 60 anni da quel primo gioco da tavolo – “La Tombola della Canzone” ispirata al Festival di Sanremo – che nel 1963, a Recanati, ha dato il via all’azienda oggi leader nell’ideazione e produzione di giocattoli. Clementoni è un’importante e consolidata realtà industriale, fieramente italiana, fortemente orientata verso i mercati esteri. Con 28 milioni di giochi di cui il 90% prodotti a Recanati e venduti all’anno in oltre 83 Paesi nel mondo, Clementoni è alfiere del Made in Italy in Europa e nel Mondo.

UNICEF

L’UNICEF promuove in ogni sua attività i diritti e il benessere di ogni bambino. Insieme ai propri partner, l’UNICEF è presente in 190 paesi e territori per tradurre tale impegno in azioni concrete, per il bene di tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini più vulnerabili, in qualunque parte del mondo. Per saperne di più sull’UNICEF e sulle sue attività, visita www.unicef.it e segui l’UNICEF su Facebook e Twitter.

ISTITUTO GIANNINA GASLINI

L’Istituto Giannina Gaslini è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, un policlinico pediatrico tra i più grandi ed importanti d’Europa, uno dei pochi ospedali italiani interamente dedicati alla cura dei bambini, dove la ricerca in ambito pediatrico svolge un ruolo cruciale nel chiarire le cause e nel migliorare la terapia e la prognosi delle malattie rare e gravi. Specializzato in alta complessità di cura, patologie invalidanti, malattie rare e croniche, prende in cura il bambino dal concepimento alla maggiore età. Con circa 400 posti letto, 25 mila ricoveri e 500 mila prestazioni ambulatoriali l’anno, 20 padiglioni, 2000 addetti, l’Istituto, da 85 anni, è un punto di riferimento nazionale ed internazionale della moderna pediatria e medicina perinatale.