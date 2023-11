Concerto di Andrea Bacchetti a Busalla 10 dicembre 2023 alle ore 21 nel Salone della Musica di Villa Borzino

Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino, è felice di presentare un nuovo prestigioso appuntamento in calendario, inserito nell’ambito della rassegna natalizia “C’è Aria di Festa” organizzata dal Comune di Busalla.

Protagonista sarà ancora una volta il Maestro Andrea Bacchetti che si esibirà in occasione dell’uscita del suo nuovo DVD “Andrea Bacchetti in concert – Live from Carlo Felice Theatre in Genoa, 2015”, prodotto da Monarda Music di Berlino (Gruppo Arthaus Musik, uno dei più autorevoli editori discografici in Europa). Questa volta ad ospitarlo sarà la suggestiva location di Villa Borzino a Busalla. Intimo e raccolto, il Salone della Musica offrirà l’atmosfera ideale per il concerto, che ha come titolo “LA MIA VITA CON UN PIANOFORTE”.

Un incontro che permetterà di conoscere il rinomato e stimato pianista sotto vari punti di vista.

Il pubblico avrà infatti l’opportunità di assistere ad un’esecuzione unica, quella di uno straordinario talento, esigente e passionale, un tutt’uno con il suo strumento, che tra un brano e l’altro racconterà della sua esperienza personale, a partire dalla sua giovane età con Karajan per procedere con altri momenti importanti.

Una vita intera donata al pianoforte, delicato e forte sui tasti allo stesso tempo, Andrea Bacchetti è una presenza ormai consolidata a livello internazionale, uno dei maggiori esponenti del panorama pianistico italiano.

Ecco perché presenziare il 10 dicembre sarà un vero privilegio per l’ascolto e per l’anima, con un programma musicale che include Bach, Cimarosa, Scarlatti e Mozart.

La tappa nel Comune di Busalla arriva dopo una serie di impegni significativi. Il Maestro è infatti reduce da appuntamenti di grande respiro internazionale, come l’esibizione del 12 marzo 2023 nella Cappella Paolina del Quirinale trasmessa anche in diretta su Rai 3 e alla presenza delle massime autorità istituzionali italiane.

O quella a Madrid per Piano City 22-25 aprile 2023. O ancora il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo 11-13 maggio 2023. E poi il tutto esaurito a Tokyo al Kudan Minami Hall con il violinista Kei Shirai, o il Museo Ermitage di Sanpietroburgo, o a Cali con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Colombia.

Ingresso a contributo minimo di €10

Prenotazioni attraverso messaggio, anche whatsapp, al numero 3396531632

Direzione artistica a cura di Giovanna Savino

www.giovannasavino.it

Breve biografia di Andrea Bacchetti

Ancora giovanissimo raccoglie consigli da Karajan, Magaloff e Berio. Debutta ad 11 anni con i Solisti Veneti in Sala Verdi a Milano. Ha eseguito in una unica serata il II libro del Clavicembalo ben temperato di Bach al Teatro la Fenice, nell’Aula Magna della Sapienza per la I.U.C. e al Teatro Carlo Felice di Genova per la G.O.G.. Nella stagione in corso ha compiuto tournée in Sud Africa, Sud America, Germania, e sono previsti concerti in Spagna, Romania, Russia oltre che in Italia con i Virtuosi Italiani e la Sinfonica Abruzzese. Ha registrato 43 CD per etichette quali DECCA, SONY, DINAMIC, ARTHAUS (Lipsia-Berlino). Il CD Sony dedicato alle sonate inedite di Scarlatti è stato premiato – unico pianista italiano – con l’AWARD da ICMA. Si tratta di uno dei riconoscimenti discografici internazionali fra i più prestigiosi. Da ricordare inoltre, la decennale collaborazione con Pietro Chiambretti su Mediaset; quella con Massimo Bernardini a “Nessun Dorma” e i vari concerti trasmessi frequentemente da Rai 3 e Rai 5. Il quotidiano italiano La Repubblica lo definisce il “pianista di Bach più talentoso” in Italia. Ha tenuto concerti a livello internazionale sui più grandi palchi di musica classica del mondo.

Recensito da riviste specializzate internazionali, nella sua ultima uscita discografica si è dedicato alla seconda parte del Libro per pianoforte ben temperato di Johann Sebastian Bach, una delle opere chiave dell’era barocca e sulla cui musica si è specializzato da anni.

http://www.andreabacchetti.net/