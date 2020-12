Regali di Natale, inaspettati e sgraditi

Notte in bianco per molti abitanti di Rivarolo

Questa notte a Rivarolo, in via Cambiaso, primo tratto, hanno iniziato a togliere i panelli fonoassorbenti dell’autostrada,

dalle 23 alle 3 circa, notte in bianco, ma pazienza.

Il problema serio c’è ora. Conosce il tratto e quante abitazioni sono attigue?

Il tratto autostradale è trafficatissimo, mezzi pesanti a ogni ora, notte e giorno, code.

La situazione in casa è insostenibile, prima della rimozione assolutamente tranquilla.

Abbiamo provato a contattare Autostrade per avere quantomeno una previsione della nuova installazione, ci hanno rimpallato in altri uffici, nessuno sa niente.

Dormire la notte sarà una chimera, da oggi in poi, il rumore così, continuo e senza tregua, è davvero intollerabile. Sfido chiunque.

Siamo in piena pandemia, il 22/12, non si può nemmeno scappare altrove.

Elisabetta Nasuti