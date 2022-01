Recco, via Salvo D’Acquisto: fine lavori canali acque meteoriche

Recco, via Salvo D’Acquisto: finiti lavori canalizzazione acque meteoriche. Aree giochi chiuse alle ore 20.

Sono terminati i lavori canalizzazione acque meteoriche in via Salvo D’Acquisto in Recco. Con la chiusura del cantiere si conclude un ulteriore lotto degli interventi previsti per la raccolta e la canalizzazione delle acque meteoriche.

Pensate di continuare la canalizzazione delle acque meteoriche in altre strade, in particolare in collina? Chiediamo al sindaco Gandolfo e all’assessore Peragallo.

«Si tratta di un lavoro realizzato per intervenire e prevenire i fenomeni di dissesto e va a rispondere alla richiesta di sicurezza che proviene dai cittadini. – Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. – Con questo e con i successivi cantieri che saranno aperti in diverse zone del territorio frazionale. Noi puntiamo a risolvere le criticità che si verificano in occasione di piogge intense».

Il Comune di Recco ha investito 165mila euro per i lavori di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e idraulico; 140mila provenienti da un contributo statale, per investimenti destinati a opere pubbliche, e 25mila integrati dal Comune di Recco . ABov