No Green pass, confermata manifestazione odierna a Genova

Partenza del corteo da piazza della Vittoria alle ore 16.30

Libera Piazza Genova e altre organizzazioni confermano ioggi l presidio e la manifestazione con il green pass, la vaccinazione obbligatoria e contro il governo Draghi.

La manifestazione si svolge per il 28esimo sabato di fila.

“️Scendiamo in piazza – si legge in una nota di Libera piazza Genova – contro un governo che copre con l’emergenza sanitaria il suo carattere antidemocratico e antipopolare; contro ogni pass, contro il carovita, contro ogni capro espiatorio e per rivendicare pace, lavoro, libertà.”

L’appuntamento è per le 15 in piazza della Vittoria, dopodiché alle 16.30 partirà il corteo che percorrerà via XX Settembre, via XII Ottobre, Piazza Corvetto, via Serra, via Fiume, Piazza della Vittoria.