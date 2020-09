Recco: Triciclo aiuta i cittadini a differenziare i rifiuti

Dove va il cartone unto della pizza? Invece se il cartone è pulito? Dove smaltire i bicchieri e i piatti monouso?

Perché la differenziata sia efficace, non basta farla: è necessario farla bene. Conferire un oggetto in un contenitore sbagliato equivale a non poterlo riciclare.

E proprio per fare meglio, incentivando le buone pratiche per ridurre i rifiuti, in questi giorni a Recco sta girando un colorato triciclo a pedalata assistita utilizzato da un operatore che, oltre a provvedere alla pulizia ordinaria e ritirare il materiale gettato nei cestini stradali, attraverso questo originale mezzo di trasporto sensibilizza i cittadini al corretto smaltimento.

«Per il momento si tratta di un servizio sperimentale – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – lo utilizzeremo per circa un mese anche come supporto per i cittadini, coinvolgendoli a differenziare i rifiuti e informandoli sull’importanza del riciclo».ABov