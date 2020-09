Diffidente? No, prudente! La campagna del Comune e la presenza sul territorio

Polizia locale a tutela dei soggetti deboli: ieri l’ufficio mobile al mercato di Voltri, in piazza Gaggero. Le prossime presenze

Sicurezza dei cittadini e tutela di quelli più a rischio per quanto riguarda le truffe: gli anziani.

Ed ecco che la Polizia Locale di Genova, oltre che con la presenza sul territorio per la prevenzione di fatti criminosi che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini, sta attuando anche diverse campagne di comunicazione per la legalità.

Ieri, nel territorio del Municipio 7, è stata allestita una postazione informativa realizzata per mezzo di un gazebo, con personale della Polizia locale, dove è stata distribuita la guida informativa sul fenomeno delle truffe agli anziani, “Diffidente? No, prudente!”, realizzata in forma cartacea in 40.000 copie è distribuita gratuitamente ai cittadini, sia presso gli info point dislocati nei luoghi maggiormente frequentati da popolazione anziana sia mediante l’allestimento di postazioni con gazebo e attraverso il nuovo servizio di prossimità svolto con veicolo allestito ad “ufficio mobile”, per la ricezione di segnalazioni e denunce da parte dei cittadini.

La guida, realizzata sia in forma cartacea sia in forma elettronica, è scaricabile direttamente da QUI o dal sito del Comune

Le attività dell’ufficio mobile hanno avuto inizio il 26 agosto scorso e dal giorno 29 settembre sono integrate dalle attività svolte dal personale dei Distretti territoriali della Polizia locale.

Le attività di prossimità, sono state precedute da un corso di formazione propedeutico, rivolto agli operatori e modellato ad hoc per le esigenze specifiche di tale attività di comunicazione.

Gli operatori di Polizia locale forniscono alle persone incontrate negli info point informazioni per la prevenzione delle truffe, attraverso la rappresentazione di casi reali, la condivisione di esperienze, le indicazioni su comportamenti prudenti da tenere e su abitudini da modificare.

I gazebo della Polizia locale di Genova saranno presenti sul territorio dei Municipi, prevalentemente presso i mercati di merci varie o nelle vie di maggior frequentazione, nelle seguenti giornate: 30 settembre Municipi 5 e 7; 8, 12, 16 ottobre Municipio 1; 6, 8 ottobre Municipio 2; 21, 24, 28 ottobre Municipio 3; 2, 5 ottobre Municipio 5; 21, 24, 28 ottobre Municipio 6; 5 ottobre Municipio 7; 30, 31 ottobre Municipio 8. Nei mesi di novembre e dicembre le attività si svolgeranno nei Municipi 4 e 9. Continueranno in parallelo le attività dell’Ufficio Mobile dove, oltre alle informazioni inerenti tale Campagna, si potranno espletare pratiche per sporgere segnalazioni e denunce. In caso di allerta meteo le attività sono sospese.

L’efficacia della campagna è testata attraverso un questionario, compilabile on line, che chiede un riscontro sull’efficacia del raggiungimento dell’utenza, sul gradimento dell’iniziativa e del materiale informativo nonché sulla percezione dell’utilità della Campagna Anti Truffe. Al momento sono stati compilati 259 questionari che vedono un gradimento molto alto dell’iniziativa.