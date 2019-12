Recco: spettacoli e musica per le feste

Raddoppia in passeggiata a mare lo spettacolo, il 30 dicembre arriva la Celentano tribute band ,e il 31 chiude l’anno la comicità di Antonio Ornano

Se a Genova la lunga festa di Capodanno occuperà tre notti, a Recco si aspetterà l’arrivo del 2020 duplicando le serate, per offrire un programma originale e variegato a cittadini e ospiti. Si comincerà a festeggiare il nuovo anno la sera del 30 dicembre con lo spettacolo “Il Re degli Ignoranti”, tribute show ad Adriano Celentano. Il 31 dicembre si saluterà il 2019, per dare il benvenuto al 2020, con musica, dj alla consolle, la comicità di Antonio Ornano, brindisi e fuochi d’artificio. Il lungomare Bettolo sarà il palcoscenico “en plein air” di entrambi gli eventi, per accogliere i recchelini e i turisti in una città che è in grado di offrire tanto dal punto di vista delle proposte per le feste natalizie.

La due giorni di divertimento no stop, una festa dove tutti potranno cantare e ballare, prenderà il via con “Il Re degli Ignoranti” (ore 20.30), uno spettacolo dedicato ai grandi successi di Adriano Celentano. Maurizio Schweizer, anima della cover band, è l’artista abilissimo nel rappresentare il “personaggio” Celentano, sotto il profilo vocale e gestuale, aiutato anche da una grande somiglianza con il cantante milanese. Maurizio Schweizer indossa abiti di scena identici a quelli utilizzati dal “molleggiato”, realizzati nei minimi dettagli e con gli stessi accessori vintage. Un lavoro minuzioso di ricerca per ricostruire un personaggio amato e apprezzato moltissimo in Italia e all’estero. “La bravura di Maurizio è indiscutibile. Riesce a fare con naturalezza gli stessi gesti, i movimenti e attraverso una vocalità fedele all’originale è in grado di completare l’emozione di uno spettacolo divertente e mai monotono. Abbiamo analizzato anche l’ultima trasmissione di Celentano riscontrando piccole modifiche nei brani, variazioni che noi abbiamo prontamente raccolto e trasportato nello show” dice Mattia Cortellazzi, tastierista del gruppo, oltre che manager, che anticipa qualche brano in scaletta: “Azzurro”, “Il tuo bacio è come un rock”, “Ventiquattromila baci”, “Storia d’amore”. “Non mancheranno alcune piccole chicche da intenditori – dice – e naturalmente i brani cantati con Mina. Gag e siparietti comici estratti dai film e dai concerti di Adriano completano lo spettacolo”. Sul palcoscenico 8 musicisti professionisti, con tre coriste e una troupe formata da cinque tecnici. Mezzo secolo di successi di uno degli artisti italiani più seguiti al mondo, certamente anche discusso, che ha saputo creare belle canzoni molto amate da un pubblico di tre generazioni. Mattia Cortellazzi racconta che Celentano, conosciuto il loro strepitoso successo nelle piazze e nei teatri italiani e stranieri (la cover band è amatissima e richiesta nell’Est Europa, dove l’artista milanese ha un’enorme popolarità), ha espresso grande apprezzamento per l’impegno e il lavoro svolto dal gruppo.

Il concerto, a ingresso libero, è organizzato dal Comune e rientra nella programmazione del “Magico Natale a Recco”. E’ inserita nel calendario delle manifestazioni, che nel corso di queste festività vivacizzeranno la città, la festa di Capodanno in passeggiata, con tanta musica e brindisi a mezzanotte. Il dj Roby Pinna farà ballare tutti i presenti in lungomare Bettolo, mentre l’animazione è a cura di Andrea Carretti. Personaggio di punta della serata sarà il comico Antonio Ornano, reso noto al grande pubblico come uno dei volti più istrionici della tv. La serata si svolge con il contributo, oltre che del Comune di Recco, del Civ “Recco on line”, Ascom e Pro Loco.