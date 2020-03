Recco: Soci consorzio focaccia, cibarie consegna a domicilio

Alice Diena e Manuela Francalani, le presidenti dell’associazione Ascom e Civ di Recco si appellano, all’osservanza delle regole per la gestione del contagio da covid-19: «Sono troppe ̶ a nostro avviso, le persone che girano per le strade di Recco senza un’apparente necessità, una chiara meta o un improrogabile scopo – dicono le presidenti delle associazioni, ribadendo -.

La nostra categoria vive sulla circolazione delle persone – ma puntualizzano – il fondato timore è che il rispetto solo parziale delle limitazioni avrà l’effetto di far perdurare nel tempo il contagio con tragiche conseguenze sul piano umano e sanitario.»

Gli associati del Consorzio della Focaccia di Recco garantiscono la vendita di generi alimentari e sono: il panificio Moltedo di via Biagio Assereto e i panifici Tossini di via Biagio Assereto e via Trieste, entrambi ancora con consegna a domicilio. Solo consegne a domicilio, da Bogliasco a Camogli, si offre il ristorante pizzerie del Ponte e il panificio Moltedo di via XX Settembre. ABov