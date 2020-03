I particolari auguri su Twitter della polizia a tutti i papà

Davvero toccante su Twitter il messaggio di auguri che la polizia fa a tutti i papà, nella giornata dedicata a tale festa.

Su un foglio comparare una scritta “ Da un papà poliziotto ad un papà carabiniere… Preparati all’intervento più difficile… Se hai bisogno di ausilio chiama!”

“Io e te, spalla a spalla. Anche oggi, tutti i giorni, per la gente, per le famiglie, per i figli e i genitori di tutti. Auguri a tutti i papà che anche oggi scendono in campo, soprattutto a quelli in corsia.”

#festadelpapà

Io e te, spalla a spalla. Anche oggi, tutti i giorni, per la gente, per le famiglie, per i figli e i genitori di tutti. Auguri a tutti i papà che anche oggi scendono in campo, soprattutto a quelli in corsia. #covid19 #coronavirus pic.twitter.com/vyHZa7SId1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) March 19, 2020