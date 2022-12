Recco, Serena Bertolucci racconta le storie senza tempo di Disney.

La chiave per entrare nel magico universo Disney la offre la libreria Capurro che, in collaborazione con il Comune di Recco e la Pro Loco, stasera alle ore 21 nella Sala Polivalente propone “Disney: l’arte di raccontare storie senza tempo”, dal libro di grande successo, edito nel 2020 da 24 Ore-Cultura. Sarà Serena Bertolucci, con la sue capacità affabulatorie, a prendere per mano il pubblico di tutte le età e raccontare quelle storie trasposte su pellicola che fanno ancora sognare grandi e piccini. Serena Bertolucci

«Avremo l’occasione di immergerci in una affascinante galleria di personaggi indimenticabili e scoprire l’officina creativa degli studio di Walt Disney – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini – siamo estremamente soddisfatti delle tante iniziative dedicate alle famiglie e ai più piccoli che per queste festività natalizie siamo riusciti a mettere in cantiere». ABov