Recco, istituto Da Vigo Nicoloso si qualifica al torneo regionale per l’accesso alla Fase Nazionale.

I ragazzi del Da Vigo Nicoloso di Recco andranno alle qualificazioni regionali di scacchi per l’accesso alla Fase Nazionale. Il torneo si è svolto a Genova nei locali del Circolo Centurini, uno dei più antichi d’Italia.

Ecco le squadre qualificate:

La squadra Allievi (nati dal 2008 al 2006) composta da Mazzotti, Loi, Chen, Caorsi. Rovegno e Castellan ha infatti vinto il torneo di selezione con 4,5 punti su 5 incontri. Al torneo hanno partecipato 10 rappresentative di scuole secondarie di tutta la Regione, non solo nella categoria Allievi ma anche Juniores (nati 2004 e 2005).

L’Asd Scacchi Golfo Paradiso ha seguita sul piano tecnico la squadra del liceo.

L’incontro fra scacchi e scuola, già oggetto di intese nazionali fra Miur e Fsi, ha trovato da tempo uno spazio di comuni iniziative proprio al liceo Nicoloso, per effetto delle scelte del corpo docente, in primis della sua Dirigenza, e dell’interesse del circolo Scacchi Golfo Paradiso.

La squadra del liceo ora dovrà misurarsi con rappresentative di tutta Italia dal 7 al 10 maggio a Montesilvano, sopra Pescara. Già qualcuno spera nel podio.

Questa nuova conquista è stata accolta con soddisfazione dal sindaco Carlo Gandolfo.

La qualificazione degli studenti dell’Istituto Da Vigo Nicoloso da Recco al torneo regionale di scacchi per l’accesso alla Fase Nazionale. «Mi congratulo con i ragazzi del team – afferma il sindaco Gandolfo – per il successo ottenuto che vale la qualificazione alle finali nazionali della manifestazione che si svolgeranno dal 7 al 10 maggio a Montesilvano in provincia di Pescara. Complimenti all’Istituto per l’impegno e per aver offerto ai propri studenti questa possibilità». ABov