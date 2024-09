Recco Sagra del Fuoco, Amt: corse speciali, cambio dei percorsi

Recco, Sagra del Fuoco: Bus Amt: corse speciali, variazioni ai percorsi.

Sagra del Fuoco a Recco, nelle serate di sabato 7 e domenica 8 settembre Amt effettuerà corse straordinarie per Recco. I dettagli sono indicati di seguito:



Le corse per il rientro da Recco per Gattorna, Colle Caprile, Rapallo. Santa Margherita Ligure, Camogli e Genova partiranno dal capolinea di Recco 30 minuti dopo la fine dell’ultimo spettacolo pirotecnico.

Inoltre in questi giorni verranno modificati alcuni percorsi delle linee in arrivo e partenza presso il capolinea di Recco:

Linee provenienti da Calcinara, Serro e Testana: i bus giunti al bivio A12, transiteranno in via Pisa, piazza Gastaldi, via Marconi sino alla rotonda svoltando a sinistra per raggiungere il capolinea;

Linee per Calcinara, Serro e Testana: i bus percorreranno via XXV Aprile, via Pisa, via Roma dove riprenderanno regolare percorso.

Servizio Chiamabus: I bus provenienti da Verzemma e Liceto giunti al bivio A12 transiteranno in via Pisa, piazza Gastaldi, via Marconi sino alla rotonda svoltando a sinistra per raggiungere il capolinea. In direzione opposta i bus percorreranno via XXV Aprile, via Pisa, via Roma dove riprenderanno regolare percorso.

I bus provenienti da Cotulo arrivati in via XX Settembre proseguiranno fino in piazza San Giovanni Bono e poi svolteranno in via Roma.

Da Recco per Cotulo i bus transiteranno davanti alla parrocchia di San Giovanni Bono, via San Giovanni Battista, via Liceti, via XX Settembre per riprendere regolare percorso. Servizio regolare per le località di Ageno e Carbonara. Per informazioni puù dettagliate vedi sito Amt Genova. Prgramma: Sagra del fuoco ABov