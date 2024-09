Apricale, l’ex sindaco Pizzio festeggia 86 anni nell’RSA

Il 3 settembre, presso la Residenza Protetta “Anselmo Pisano” di Apricale, si è tenuta una celebrazione speciale per l’86° compleanno dell’ex sindaco Roberto Pizzio. A festeggiare con lui c’erano sua moglie Giuliana, il figlio Emanuele, la nuora Patrizia e alcuni amici di lunga data, che hanno voluto condividere questo importante traguardo.

Roberto Pizzio, figura storica della comunità di Apricale, ha ricoperto il ruolo di sindaco per molti anni, guadagnandosi il rispetto e l’affetto dei cittadini. Durante il suo mandato, si è impegnato per la valorizzazione del territorio e il miglioramento della qualità della vita del paese, lasciando un segno indelebile nella comunità.

Attualmente, Pizzio risiede temporaneamente presso la struttura per un periodo di sollievo, dove riceve cure e attenzioni in un ambiente sereno e familiare. La celebrazione è stata l’occasione perfetta per ricordare il suo impegno come sindaco e per esprimere l’affetto che la comunità nutre nei suoi confronti.

Tra momenti di allegria e commozione, Roberto Pizzio ha spento le sue 86 candeline, circondato dall’amore della famiglia e degli amici, dimostrando ancora una volta la forza e lo spirito che lo hanno sempre contraddistinto.