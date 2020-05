Riapre il mercato settimanale per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari lunedì 11 maggio a Recco. Requisito importante che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e l’adozione delle mascherine. Il mercato si svolgerà sul lungomare dalle ore 8 alle 13, con l’ausilio dei dipendenti comunali sarà riorganizzato, predisponendo tutta la segnaletica per permettere la distanza necessaria tra gli stand.

I 7 banchi di alimentari, presenti normalmente nell’area comprendente l’intero mercato, saranno distanziati di 5 metri l’uno dall’altro; in particolare gli operatori dovranno mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti monouso. «La riapertura del mercato settimanale – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alle attività produttive Enrico Zanini – seppur limitato ai soli esercenti del comparto alimentare è importante per cominciare a dare il via al motore economico della nostra città e per permettere a queste attività di continuare a lavorare.

Saranno comunque sempre rispettate le misure di prevenzione igienico-sanitarie di sicurezza e il distanziamento sociale». Sarà infatti regolamentato l’accesso all’area destinata alla vendita, delimitata da transenne e altri dispositivi di protezione, a un massimo di 2 acquirenti per ogni banco di vendita.

La Polizia Locale e i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo presidieranno i varchi di accesso e di uscita per garantire il rispetto delle normative vigenti. ABov