Recco, restyling percorso alla scogliera di Bordigotto Mulinetti

Recco, iniziano i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso di accesso alla scogliera di Bordigotto.

I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso perdonale che consente l’accesso alla scogliera di Bordigotto, in località Mulinetti iniziano lunedì 30 maggio 2022. «Il passaggio fronte mare ha bisogno di un urgente lavoro di consolidamento e di restyling ̶ spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ dobbiamo garantire la sicurezza di quanti utilizzano quella strada di accesso per raggiungere la scogliera e riparare i danni causati dalle mareggiate e dalla normale erosione.

Il Bordigotto è una delle più suggestive mete balneari della nostra costa, molto amata da cittadini e turisti. L’intervento oltre che necessario è doveroso». Tra le attività, è previsto il restauro della scala in cemento di discesa alla scogliera e, lungo tutto il percorso lato mare, la sistemazione di una recinzione di protezione “palo-corda “.

Il progetto, per un investimento di circa 22mila euro, sarà completato in un paio di settimane. Per svolgere i lavori in totale sicurezza, da lunedì prossimo, è prevista l’interdizione del passaggio. ABov