Recco, impianto fognario via Cornice Golfo Paradiso: lavori quasi finiti

Recco, impianto fognario di via Cornice Golfo Paradiso: ultima fase dei lavori.

Dopo lo stop di una settimana, partiranno di nuovo lunedì prossimo i lavori per l’ammodernamento della rete fognaria in via Cornice Golfo Paradiso. La fase conclusiva dell’intervento consiste nella realizzazione di una vasca di sollevamento in calcestruzzo, che accoglierà il sistema di filtri e pompe necessari a spingere le acque reflue verso la fognatura.

L’opera è stata programmata da Iren, gestore del servizio, in sinergia con l’Amministrazione comunale per un investimento di circa 238mila euro. «Stiamo seguendo con grande attenzione la realizzazione dei lavori del nuovo sistema di raccolta delle acque nere, che interessano in modo diretto gli abitanti di Megli ma che porteranno benefici ambientali a tutta la città.

Siamo consapevoli che tali opere creano disagi ma si tratta di attività assolutamente necessarie in quanto giovano all’ambiente in cui viviamo, alla salute e al miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini». Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Per consentire lo svolgimento dei lavori di rinnovamento della rete fognaria e la realizzazione della vasca per l’impianto di sollevamento dei reflui fognari, il tratto tra il civ. 66A e il civ.64 di via Cornice Golfo Paradiso sarà chiuso al traffico veicolare fino al 27 giugno tutti i giorni, festivi compresi, per garantire la corretta maturazione della struttura in cemento armato. Durante l’esecuzione dei lavori sarà comunque garantito il passaggio pedonale. ABov