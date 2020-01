Inizieranno a breve i lavori di ripristino e sistemazione della scalinata di collegamento tra la passeggiata di Punta Sant’Anna e il Belvedere di Recco. La scalinata posta sulla copertura del depuratore, manufatto attualmente è in stato grezzo con scalini, muri e pianerottoli in cemento a vista.

«Siamo molto soddisfatti di aver finalmente avviato questo intervento. ̶ Spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. ̶ Il cantiere verrà aperto a breve e ci permetterà di sistemare ulteriormente un’area pubblica di pregio. L’intervento impegnerà una somma di 9 mila 500 euro e renderà decoro alla scalinata, andando ad incidere sempre di più sulla riqualificazione del nostro territorio.»

Sono numerosi i camminamenti e le scalinate pubbliche create con la costruzione del depuratore consortile, che collegano il piazzale di Punta Sant’Anna a Corso Garibaldi.

I lavori nello specifico prevedono il rivestimento in pietra Luserna, dello spessore di 2 centimetri, su scalini e pianerottoli; formazione di muratura in pietra a vista per il rivestimento dei paramenti murari in cemento; adeguamento e rettifica delle quote dei gradini della scalinata; la modifica della ringhiera esistente.

Il Belvedere, al termine dei lavori, sarà intitolato a Piero Pizzo, allenatore della Pro Recco, che vinse il primo scudetto a Trieste nel 1959 e guidò la squadra alla conquista di altri sei scudetti fino al 1966.