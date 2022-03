Recco, plastic free, sabato, pulizia, spiaggia

Recco, plastic free, sabato pomeriggio parte l’operazione pulizia della spiaggia.

Pulizia della spiaggia centrale, da plastica e detriti a partire dalla foce del torrente Recco. Appuntamento è per sabato 5 marzo alle ore 14.30 in lungomare Bettolo presso la scuola di surf Blackwave. Stefano Bellotti ha già avviato il tam tam tra i serfisti che – è convinto – parteciperanno numerosi; come già accaduto un paio di anni fa, ma è attesa anche la presenza di tante persone interessate alla salvaguardia del mare.

ll Comune di Recco fornirà guanti, sacchetti, rastrelli e si occuperà del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti che verranno raccolti sul molo di ponente. L’evento è stato organizzato dalla Blackwave in collaborazione Ogyre; la start up innovativa a vocazione sociale attiva nel “fishing for littering”; in pratica l’avvio di pratiche virtuose per la gestione dei rifiuti pescati in mare, con il coinvolgimento delle comunità di pescatori nel recupero della plastica, che fornirà supporto logistico curando la parte legata all’educazione ambientale.

«Ringraziamo i volontari che parteciperanno a questo evento. Il Comune di Recco garantirà sempre il sostegno a chi fornisce aiuto per la pulizia del territorio. L’ambiente merita di essere tutelato e i cittadini hanno il diritto di fruire della spiaggia senza il pericolo di imbattersi nei rifiuti accumulati sulla riva». Commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin. Abov



