Sci – Cerreto Laghi vuol dire organizzazione e competizione

La Spezia – Brillante l’organizzazione da parte dello Sci Club Cerreto Laghi (di atleti quasi tutti spezzini) della Selezione Regionale per l’Emilia-Romagna della competizione “Pinocchio sugli Sci”, appunto nel comprensorio cerretese, ivi due le gare valevoli entrambi per le finali nazionali del “Pinocchio” previste all’Abetone per tutte le categorie dai Baby ai Cuccioli e dai Ragazzi agli Allievi. Due gare dunque, non più una come negli anni scorsi, una di slalom gigante e una di slalom speciale.

Altresì molto brillante la stessa partecipazione degli atleti del medesimo Sci Club Cerreto. Primo posto nel contesto di Adele Ciuffardi nella gara di gigante per l’annata 2009 e di Angelica Pastorino di classe 2010 nella competizione per i Cuccioli, seconda posizione di Alice Bianchi nella gara di speciale a livello 2008 e di Giovanni Sentieri, “figlio d’arte” del 2012 nella categoria Baby.

Buona ad ogni modo la prestazione pure degli altri concorrenti che lo Sci Club Cerreto, presieduto da Marina Ferrari, ha presentato: da Elisa Tagliati ad Alessandro Pastorino, da Antonio D’Amato a Giorgio Schiaffino, da Daniele Spieridigliozzi a Martina e Lorenzo D’ Ambrosio, sino a Nicolò e Federico Conti.

Tutti giovanissimi costoro, che paiono sulle orme di quel Federico Cella che nei ranghi del Cerreto ha portato annualmente a casa per anni il Gran Pinocchio, prima di decollare verso ulteriori orizzonti (fra l’altro con l’esemplare supporto del liceo classico “Costa”).

Dal lato organizzativo, irreprensibile la preparazione dell’evento coordinata dal famoso allenatore Stefano Sentieri, Turismo Appennino di Marco Giannarelli da parte sua ha messo a disposizione una pista impeccabilmente all’altezza dei ben 250 atleti…e a dispetto delle condizioni meteorologiche; nonché è riuscito per la prima volta a portare in loco l’intero Villaggio Pinocchio sugli Sci giunto dall’Abetone, presente il medesimi presidente Franco Giachini, il quale ha proceduto alle premiazioni insieme al sindaco Ventasso Enrico Ferretti.

Nella foto il gruppo degli sciatori dello Sci Club Cerreto Laghi