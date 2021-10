Recco, piazza Nicoloso: inizio i lavori rete fognaria e idrica

Recco piazza Nicoloso, inizio e completamento dei lavori della rete fognaria e idrica.

In piazza Nicoloso da Recco sono iniziati i lavori per la realizzazione contestuale della rete fognaria e della rete idrica. Questo è un intervento concordato tra Comune di Recco e Iren per completare l’opera realizzata di recente in un’area limitrofa. L’attività riguarda la sostituzione di un ramo di rete fognaria (76 metri) situato lungo la strada che costeggia il lato occidentale di piazza Nicoloso da Recco (dall’incrocio con via Ippolito d’Aste a all’incrocio con via IV Novembre).

C’è l’obiettivo di migliorare lo scorrimento delle acque nere all’interno delle condotte, mediante la posa in opera di una nuova tubazione. Per ottimizzare i costi e gli scavi, questi lavori sul sistema fognario si svolgeranno in contemporanea alla sostituzione di 82 metri di tubazione idrica, posata lungo la medesima strada. L’investimento complessivo ha un costo di 79mila euro.

«Le parti di rete fognaria e di rete idrica oggetto dell’intervento saranno spostate sotto la strada, a bordo marciapiede ̶ chiarisce l’assessore all’ambiente Edvige Fanin ̶ l’attuale presenza delle condotte sotto il marciapiede ha, infatti, evidenziato situazioni di cedimento dovute alla presenza dei numerosi sotto servizi».

Caterina, Peragallo, assessore ai lavori pubblici puntualizza:

«Al termine dei lavori verrà ricostruito il nuovo marciapiede per il quale abbiamo già stanziato le risorse e provveduto alla progettazione». Conclude il sindaco Carlo Gandolfo: «Grazie al lavoro di pianificazione degli interventi con il gestore del servizio idrico stiamo migliorando i servizi alla cittadinanza. Prosegue l’impegno di questa amministrazione nella realizzazione e nell’adeguamento delle reti sia fognarie sia idriche». ABov