Recco, nuova immagine per l’Ecocentro di Via della Ne’ grazie ai panelli informativi disegnati dai ragazzi dell’istituto d’arte Barabino.

Gli studenti dell’istituto d’arte Barabino ricoprono le strutture in cemento armato dell’ Ecocentro di Via della Ne’ di Recco con pannelli informativi sui servizi offerti dall’isola ecologica. Così il centro di raccolta rifiuti si rifà il look per sensibilizzare i cittadini e incoraggiarne l’uso della struttura. Creare una nuova immagine all’ Ecocentro è stato un progetto della Giunta Gandolfo, che poi ha approvato la proposta arrivata dall’Istituto Artistico Paul-Klee Barabino.

Questa nuova figurazione riqualificherà e migliorerà esteticamente una parte di muro in cemento armato dell’ Ecocentro. Gli studenti lavoreranno a pannelli esplicativi (tavole info-grafiche) dei diversi servizi offerti e realizzeranno anche alcune opere bi-tridimensionali grafico-pittoriche e plastiche, mediante l’utilizzo di materiale di recupero, con l’ipotesi di una successiva mostra a cura dell’Amministrazione comunale.

Il progetto è nato dopo l’attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento che, a seguito di convenzione, gli studenti dell’istituto genovese stanno portando avanti negli uffici comunali.

«Il progetto risponde alle nostre necessità – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l‘assessore all’ambiente Edvige Fanin – sia in termini di miglioramento estetico dell’area sia in termini di attività di sensibilizzazione della popolazione alla sostenibilità ambientale, ed è utile agli studenti coinvolti per l’acquisizione di specifiche competenze. L’Ecocentro di ultima generazione, già uno dei più belli ed efficienti della Regione, sarà ulteriormente abbellito e riqualificato, portando a un maggior rispetto del luogo e a una percezione di ordine e cura». ABov