Arrestato il 62enne genovese che ha accoltellato tecnico dell’acqua

È stato arrestato per tentato omicidio, nella tarda mattinata di oggi, il 62enne genovese accusato di avere accoltellato stamane un tecnico della Smag (appaltante di Iren) incaricato di chiudere il contatore dell’acqua in un condominio moroso di via Chiusoni, una traversa di via W. Fillak a Genova Sampierdarena.

Sigilla contatore dell’acqua, accoltellato da condomino moroso: in prognosi riservata

L’arrestato si chiama Osvaldo Curelli, ha 62 anni e risiede nello stabile. Secondo l’accusa, ha colpito la vittima con un coltello con una lama di 10 centimetri e dopo lo ha inseguito per alcuni metri fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno fermato.

Verrà denunciato anche il figlio dell’aggressore, che poco prima del ferimento ha spruzzato spray al peperoncino contro il tecnico dell’acqua.