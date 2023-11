Recco, nonna Gina festeggia i 100 anni nella casa di riposo San Francesco

Presente anche il sindaco Carlo Gandolfo

Pomeriggio di grande emozione ieri nella residenza per anziani “San Francesco” di Recco, gestita da Sereni Orizzonti con nonna Gina.

La signora Luigia Seghezzo, detta Gina ha raggiunto l’invidiabile traguardo dei 100 anni d’età e tutti gli altri ospiti, il personale della struttura e i parenti si sono riuniti per festeggiare insieme a lei questa ricorrenza.

Nata il 6 novembre 1923, è descritta da tutti come una signora simpatica e molto vivace.

I festeggiamenti in onore di Gina sono stati una splendida occasione per gioire insieme e la signora ha ricevuto alcuni doni floreali.

Al rinfresco organizzato in suo onore era presente anche il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, che ha portato in regalo alla signora Gina una targa di auguri a nome della pubblica amministrazione.

«La festa è stata un vero successo» – ha dichiarato la direttrice della struttura Francesca Chiarlo – «Un musicista ha suonato per noi la fisarmonica, ospiti e invitati hanno ballato e cantato tutti insieme, creando una bellissima atmosfera. Ringraziamo il sindaco di Recco per aver celebrato insieme a noi questa occasione speciale. Ringrazio anche il personale della struttura, sempre presente e attento, per regalare sempre ai nostri ospiti bei momenti di serenità e divertimento».

La struttura “San Francesco” di Recco può accogliere anziani non autosufficienti ed è gestita da Sereni Orizzonti, un gruppo che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.