Recco, mare mosso e si tuffano in acqua: coppia di giovani salvati da bagnino

Oggi altro intervento per salvare dei bagnanti, dopo quello di stamane a Genova Nervi.

Nervi, mare mosso e si tuffa in acqua: in codice rosso al S. Martino

A causa del mare mosso una coppia di giovani è rimasta bloccata tra le onde nello specchio acqueo antistante Recco, di fronte a lungomare Italia.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

A recuperare le due persone, alla fine, è stato il bagnino della spiaggia che è riuscito a raggiungerle e a trascinarle di nuovo a riva. Per fortuna, non risultano in pericolo di vita.

Sempre per il mare mosso nel pomeriggio di ieri c’era stato l’intervento per salvare tre giovani rimasti bloccati in balia delle onde al largo di Genova Quinto.

A Quinto i vigili del fuoco salvano ragazzi in mare | Video