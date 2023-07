Nervi, mare mosso e si tuffa in acqua: in codice rosso al S. Martino

Nonostante il mare mosso, un bagnante si è tuffato in acqua tra via Murcarolo e via Oberdan, a Genova Nervi, ma non è più riuscito a tornare a riva. Per fortuna, altri bagnanti sono tempestivamente intervenuti e sono riusciti, dopo diversi tentativi, a riportarlo a terra.

Sono quindi scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, i sommozzatori dei vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato il bagnante in codice rosso al Pronto soccorso del San Martino.

Il paziente, quando è stato prelevato dall’ambulanza, si trovava ancora in arresto cardiaco, ma è stato rianimato. Tuttavia, si trova ricoverato in gravissime condizioni.