Nuova asfaltatura del manto stradale di via Faveto a Recco. La ditta EM.CO.BIT di Cogorno ha avuto l’incarico dal Comune di catramatura. Il costo dell’opera ha un valore di 25mila euro.

«Proseguono le opere per la riqualificazione delle strade cittadine ̶ affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo ̶ i lavori che avranno inizio a breve riguardano una parte importante della viabilità recchese. Il nuovo manto stradale contribuirà a rendere più sicuro lo scorrimento del traffico».

L’impresa dichiarata aggiudicataria dell’appalto, con il ribasso del costo totale del 10,10%, dovrà portare a termine i seguenti interventi: formazione di sottofondo stradale per piazzola d’interscambio, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per ricariche e/o rettifica pendenze, fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per manto d’usura. ABov