IrenAria, l’offerta che ti permette di respirare aria più sana e pulita

Con Iren puoi purificare l’aria nella tua abitazione a costo zero

Il purificatore d’aria è un oggetto per la casa o l’ufficio che di questi tempi è diventato essenziale. Permette infatti di monitorare la temperatura, l’umidità e il livello di inquinanti nell’aria.

Il Purificatore d’aria di Iren

IrenAria, nello specifico, consente di respirare aria più pulita e salubre a casa o in ufficio. Questo perché combina le naturali proprietà depurative delle piante con una tecnologia innovativa, riducendo le sostanze inquinanti nell’aria fino al 93%.

Dotato di un design essenziale e accattivante, consuma come mezza lampadina LED e non necessita della sostituzione dei filtri.

Scegliere il purificatore d’aria intelligente IrenAria comporta inoltre ulteriori vantaggi:

purificazione naturale , grazie all’eliminazione di composti organici volatili come benzene, ammoniaca e formaldeide;

, grazie all’eliminazione di composti organici volatili come benzene, ammoniaca e formaldeide; monitoraggio wifi tramite app che fornisce consigli per migliorare la qualità dell’aria;

che fornisce consigli per migliorare la qualità dell’aria; silenziosità ;

; auto-innaffiamento, aspetto che rende il purificatore adatto anche a chi viaggia o non ha il pollice verde.

La nuova offerta IrenAria

Con l’offerta Iren Large Luce, Iren offre la possibilità, ai clienti nuovi e attuali con utenza luce, di avere il purificatore aria a costo zero: 4€ al mese per 48 mesi che vengono restituiti come bonus in bolletta.