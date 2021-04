Recco: inizia il cantiere per l’allargamento di via Polanesi

Il cantiere in via Polanesi di Recco, è oggetto di un importante lavoro di allargamento e di riqualificazione edilizia, da oggi 19 aprile iniziano i lavori. L’impresa ha installato tutta la cartellonistica e il semaforo mettendo in sicurezza il passaggio per un’opera attesa dagli abitanti della frazione.

«I lavori, che scaturiscono da un intervento in una proprietà privata e costituiscono per il Comune un’opera a scomputo oneri di urbanizzazione, ci permettono di allargare quel tratto di strada ̶ spiegano il sindaco Carlo Gandolfo, l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo e l’assessore all’urbanistica ed edilizia privata Enrico Zanini ̶ producendo un miglioramento riguardo la viabilità della frazione. In questo modo si migliora la fruibilità del territorio».

Per evitare disagi agli automobilisti in transito, è stato istituito in via Polanesi (altezza civico 4) il senso unico alternato di marcia con limitazione della velocità a 30 km/h, regolato da un semaforo mobile. I lavori dureranno circa 90 giorni. ABov