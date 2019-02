Recco, inaugurato il Caffé Alzheimer: apertura al pubblico a marzo

Aprirà a marzo in fase sperimentale il nuovo ‘Caffè Alzheimer’ di Recco, il Comune del Golfo Paradiso che nel 2018 è stato riconosciuto come “Dementia Friendly Community” dall’associazione Alzheimer Italia.

Ieri mattina la vicepresidente e assessora regionale alla Sanità Sonia Viale ha visitato l’appartamento, di proprietà del Comune, che ospita il Caffè (gestito dalla Cooperativa La Giostra della Fantasia come capofila insieme alla Consulta del volontariato di Recco e al Cif provinciale), per poi partecipare all’incontro pubblico ‘Recco Comunità amica della persona con demenza’.

“Recco ha dimostrato di essere una città aperta a queste problematiche – ha sottolineato Viale – grazie ad una particolare sensibilità dei cittadini.

Il mio auspicio è che altri Comuni possano seguire questo esempio virtuoso, per far fronte ad una patologia che colpisce un numero sempre maggiore di persone.

La Liguria è tra le prime Regioni in Italia ad aver attuato il Piano regionale demenze e sono orgogliosa del lavoro svolto anche con la creazione su tutto il territorio dei Cdcd, i centri specializzati per i disturbi cognitivi e le demenze, punto di riferimento non solo per i pazienti ma anche per i loro familiari grazie ad una presa in carico multidisciplinari e ai piani individuali di accompagnamento per ogni fase della malattia.

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune, anche l’attivazione del numero 3601003510 a cui ogni giovedì dalle 9.30 alle 11.30 risponderanno operatori qualificati delle associazioni cittadine di volontariato per orientare a servizi sociali e sanitari per persone con disturbi cognitivi.

Nel corso dell’incontro pubblico, a cui hanno partecipato anche gli studenti del liceo Nicoloso da Recco, sono stati illustrati alcuni dati sull’incidenza delle malattie cognitive in Italia e nel mondo: si è passati da 20 milioni di pazienti negli anni 90 a 44 milioni nel 2016, con la previsione di arrivare a 80 milioni nel 2030

Ogni 3 secondi nel mondo si ammala una persona.

In Italia si contano 900 malati ogni 100mila abitanti, con 600mila persone affette da Alzheimer.