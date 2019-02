Savona, rogo cassonetti rifiuti. Incendi boschi sopra Noli e Genova | Video

I vigili del fuoco di Savona fino all’alba di oggi sono intervenuti in via Caravaggio per domare i roghi che hanno riguardato alcuni cassonetti e un compattatore per la raccolta dei rifiuti.

Nel pomeriggio, i pompieri savonesi si sono spostati nella zona alle spalle di Noli e Finale Ligure, dove è scoppiato un vasto incendio boschivo.

Le fiamme hanno minacciato i ripetitori delle televisioni.

Il rogo, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, potrebbe essere stato innescato da un problema a una linea elettrica che attraversa la zona.

Sul posto hanno operato squadre di terra e mezzi aerei: un elicottero e un canadair.

A complicare le operazioni di spegnimento sono state le forti raffiche di vento, che hanno soffiato per tutto il pomeriggio nella zona.

Un altro incendio boschivo è stato segnalato al passo della Bocchetta, sopra Genova, dove sono intervenute le squadre a terra con i volontari e l’elicottero dei Vigili del Fuoco.

Avviate le indagini sui roghi. Non si escludono origini dolose.