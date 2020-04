Recco: in arrivo kit gratis a cittadini, anche mascherine per bimbi da 3 a 9 anni

“Un kit di mascherine per ogni famiglia del territorio di Recco”.

E’ l’iniziativa annunciata oggi dal sindaco Carlo Gandolfo, dell’assessore Francesca Aprile e del consigliere delegato alla Protezione civile Chicca Zanzi “per dotare tutta la popolazione di strumenti in grado di aumentare il livello di protezione dei cittadini”.

“A partire dal prossimo fine settimana – hanno spiegato gli amministratori recchesi – i cittadini riceveranno un kit contenente per ogni componente del nucleo familiare:

una mascherina chirurgica, donata al Comune dal signor Chris Chen di Taipei attraverso la parrocchia di San Giovanni Bono;

2 mascherine per adulti e 3 mascherine in lycra con filtro per bambini di età compresa tra i 3 e i 9 anni, lavabili e riutilizzabili, acquistate dal Comune grazie alla generosa donazione di un benefattore.

Come promesso giorni fa, sono oltre 31mila le mascherine che il Comune di Recco ha destinato alla cittadinanza, riunite in circa 4.500 kit.

In queste ore il materiale sta arrivando mentre gli uffici comunali stanno mettendo a punto il piano di distribuzione di questi dispositivi di protezione, dopo aver dedicato in un primo momento l’attenzione particolare alle categorie più fragili consegnando i buoni spesa e circa 500 mascherine”.

“Il piano di distribuzione – ha sottolineato il sindaco Gandolfo – sarà comunicato la prossima settimana e organizzato per vie, date e orari, in postazioni collocate in diverse zone del territorio per facilitare la consegna ed evitare assembramenti.

Le mascherine sono il nostro primo scudo in grado di proteggerci dal coronavirus, ma non sostituiscono la misura più importante che rimane quella di restare a casa.

Voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali, gli operatori della Protezione civile e i consiglieri comunali di maggioranza per l’imponente lavoro di organizzazione per la consegna delle mascherine”.